Salone del Libro di Torino | un successo atteso più di due anni

(Di martedì 19 ottobre 2021) “L’edizione più bella di sempre”. Racconta così a Formiche.net Piero Crocenzi, amministratore delegato del, ildella Fiera deldi. “Sin da subito il nostro obiettivo è stato quello di realizzare un’edizione normale delche fosse in grado di superare la pandemia e dare un forte segnale di ripartenza per tutte le attività culturali. In realtà siamo riusciti a superare noi stessi”, aggiunge Crocenzi. Un“travolgente, oltre ogni aspettativa”, come ha scritto su Facebook anche Nicola Lagioia, direttore della kermesse, arrivato dopo più di dued’attesa. Gli addetti ai lavori e gli appassionati aspettavano questa riapertura da maggio 2019, finalmente dal 14 al 18 ottobre le porte del Lingotto si sono ...

Agenzia_Ansa : E' il Salone del Libro dei record. Alle porte del Lingotto le file sono lunghissime, tutto il giorno. Il bilancio p… - TgLa7 : Il Salone del #Libro chiuderà con 150.000 visitatori Lagioia, è il record di sempre - lauraboldrini : Il successo del @SalonedelLibro di #Torino riempie il cuore. Ci stiamo lasciando alle spalle anni difficili. Poss… - LEEpedrazzi : RT @CrackRivista: Dopo le giornate al Salone del Libro di Torino, CRACK torna a raccontarvi le storie del Numero 11 Oggi è il turno de 'Gli… - CrackRivista : Dopo le giornate al Salone del Libro di Torino, CRACK torna a raccontarvi le storie del Numero 11 Oggi è il turno d… -

