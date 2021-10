Puzzer parla alla piazza nervosa di Trieste: «Non si molla» e battezza un nuovo movimento. La prefettura: «Devono andarsene» (Di martedì 19 ottobre 2021) La piazza di Trieste affollata di manifestanti No Green pass vive ore di fibrillazione e disorientamento. Dopo una serie di rinvii e voci incontrollate, l’ex sindacalista dei portuali giuliani Stefano Puzzer ha preso la parola e ha annunciato che oggi alle 17 terrà una conferenza stampa, in cui dovrebbe spiegare quali saranno le intenzioni del neonato «Coordinamento 15 ottobre», che sarebbe appena nato dalle proteste degli ultimi giorni: «l’importante è restare – ha urlato ai manifestanti – Non si molla di un millimetro. Non ci si accorda con nessuno. Noi non dobbiamo andare a parlare con il Palazzo, con noi e la nostra gente. Il motto, finché non parleremo, è “la gente come noi non molla mai”». Un intervento di Puzzer era atteso all’inizio per le 11 di questa ... Leggi su open.online (Di martedì 19 ottobre 2021) Ladiaffollata di manifestanti No Green pass vive ore di fibrillazione e disorientamento. Dopo una serie di rinvii e voci incontrollate, l’ex sindacalista dei portuali giuliani Stefanoha preso la parola e ha annunciato che oggi alle 17 terrà una conferenza stampa, in cui dovrebbe spiegare quali saranno le intenzioni del neonato «Coordinamento 15 ottobre», che sarebbe appena nato dalle proteste degli ultimi giorni: «l’importante è restare – ha urlato ai manifestanti – Non sidi un millimetro. Non ci si accorda con nessuno. Noi non dobbiamo andare are con il Palazzo, con noi e la nostra gente. Il motto, finché non parleremo, è “la gente come noi nonmai”». Un intervento diera atteso all’inizio per le 11 di questa ...

