Pensioni, ipotesi Quota 102 nel 2022. Poi cambia tutto: l'ira dei sindacati: "Il governo gioca con i numeri" (Di martedì 19 ottobre 2021) Pensioni, ancora ipotesi per superare Quota 100 e non tornare alla Fornero. Una proposta sarebbe stata avanzata dal ministro dell'Economia Daniele Franco nel corso della riunione della cabina di regia di questa mattina. Sul tema delle Pensioni, il governo avrebbe l'intenzione di superare Quota 100 con la Quota 102 nel 2022; e successivamente, dal 2023, passare alla Quota 104. In termini pratici, per evitare il ritorno alla legge Fornero, un'ipotesi scartata da tutti, si andrebbe in pensione l'anno prossimo a 64 anni di età, con 38 anni di contributi versati. Dal 2023, invece, per ricevere il vitalizio si dovrà aver compiuto 66 anni, quindi due anni in più dalla misura di partenza. La discussione sul sistema ...

