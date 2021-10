Manifestazione a Roma oggi 19 ottobre 2021: nuove proteste e rischio traffico (Di martedì 19 ottobre 2021) Dopo la Manifestazione (che si è trasformata in guerriglia) dei No Green Pass e la risposta dei sindacati, che combattono contro ogni forma di violenza e fascismo, la Capitale si prepara per un’altra protesta, in programma nella mattinata di oggi. Questa volta a scendere in piazza sono oltre 500 lavoratrici e lavoratori della Whirlpool di Napoli e della Elica di Ancona, che rischiano il licenziamento. Manifestazione a Roma lavoratori Whirlpool Napoli ed Elica di Ancona: orario e dove “Noi non accettiamo i licenziamenti in bianco. È tempo di assumere serietà ed è necessario un confronto che riguardi il piano industriale. Se anche chiudessero i cancelli dello stabilimento di via Argine, dovrebbero fare i conti con il sindacato in tutto il resto del mondo Whirlpool in Italia. La multinazionale continua ad avere un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 19 ottobre 2021) Dopo la(che si è trasformata in guerriglia) dei No Green Pass e la risposta dei sindacati, che combattono contro ogni forma di violenza e fascismo, la Capitale si prepara per un’altra protesta, in programma nella mattinata di. Questa volta a scendere in piazza sono oltre 500 lavoratrici e lavoratori della Whirlpool di Napoli e della Elica di Ancona, che rischiano il licenziamento.lavoratori Whirlpool Napoli ed Elica di Ancona: orario e dove “Noi non accettiamo i licenziamenti in bianco. È tempo di assumere serietà ed è necessario un confronto che riguardi il piano industriale. Se anche chiudessero i cancelli dello stabilimento di via Argine, dovrebbero fare i conti con il sindacato in tutto il resto del mondo Whirlpool in Italia. La multinazionale continua ad avere un ...

