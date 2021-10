Kanye West cambia nome | ora è solo Ye

(Di martedì 19 ottobre 2021) Lunedì 18 ottobre un giudice di Los Angeles ha approvato la richiesta del rapper, produttore e stilista dire legalmente il suoe diventaYe, senza secondoo cog. Perché? “Non ci sono obiezioni, la petizione per il cambio diè accolta“, ha detto il giudice Michelle Williams Court nei documenti del tribunale. La petizione presentata il 24 agosto citava “motivi personali”. Da anni si fa chiamare Ye sulle sue pagine di social media. Ha twittato nel 2018 che voleva ilmento dicendo: “l’essere formalmente conosciuto come...

L'artista del rapha tenuto una performance live ( qui il video), cantando una serie di brani della carriera tra cui Flashing lights (da Graduation del 2007) e Runaway (da My beautiful ...Puntando a esaltare i contrasti audaci, le sue collaborazioni con dominatori delle classifiche quali Björk e, Frank Ocean e FKA twigs, esplorano e amplificano continuamente l'animo ...Un giudice di Los Angeles ha accolto la richiesta presentata ad agosto. In un'intervista del 2018 per l'uscita dell'omonimo album, il rapper ...Il più noto dei suoi nomignoli diventa legalmente il nuovo nome del rapper statunitense: d'ora in avanti si chiamerà "Ye".