Kaio Jorge-Juventus Under 23, il brasiliano pronto per l'AlbinoLeffe (Di martedì 19 ottobre 2021) Sta procedendo accuratamente il rientro e l'ambientamento del giovane neoacquisto della Juventus, Kaio Jorge. Il brasiliano ha provato la gioia del debutto con la maglia bianconera in Serie A nel Derby della Mole, ma per sperare di trovare più minutaggio c'è bisogno di un altro po' di tempo. Nel mentre la società torinese avrebbe ben pensato di facilitare l'adattamento al nostro calcio dell'attaccante ex Santos, facendolo partecipare agli allenamenti dell'Under 23. Proprio oggi Kaio Jorge ha preso parte alla rifinitura pre match contro l'AlbinoLeffe dei ragazzi di Zauli. La punta brasiliana potrebbe trovare più possibilità tra i giovani della Vecchia Signora. Domani potrebbe trovare il suo debutto personale anche in Serie C, essendo stato inserito ...

juventusfc : A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Pellegrini, Rugani, Arthur, Ramsey, McKennie, Kulusevski, Morata, Ka… - DiMarzio : #Juventus, Kaio Jorge con l’Under23. Il brasiliano sarà a disposizione di Zauli per il match contro l’Albinoleffe… - forumJuventus : Juve, recuperato De Ligt: rifinitura in gruppo per l'olandese. Kaio Jorge aggregato all'U23 per mettere minuti nell… - GPeppe34N : RT @salpaladino: Kaio Jorge non è in lista Champions di conseguenza anziché starsene a casa a giocare alla Play si allenerà e sarà a dispos… - filhododum : RT @musagete10: Kaio Jorge è così bravo che lo hanno spedito in Serie C ?? -