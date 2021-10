Inter-Juventus, Inzaghi rischia di dover rinunciare ad un top di centrocampo per il Derby d’Italia (Di martedì 19 ottobre 2021) Calhanoglu non al meglio Ultime notizie che fanno tremare i tifosi dell’Inter non solo in vista della fondamentale partita di Champions League contro lo Sheriff Tiraspol, ma anche per quella contro la Juventus. Simone Inzaghi dovrà prepararsi bene per cercare un sostituto di livello per il suo top player di centrocampo. Il giocatore in questione sarebbe Hakan Calhanoglu, che era già stato mandato in panchina nella partita contro la Lazio. Dopo il rientro dagli impegni con la sua Turchia, l’ex Milan ha accusato dei fastidi muscolari che hanno fatto preoccupare i medici nerazzurri. Nella trasferta di Roma, dunque il turco, doveva essere risparmiato. Tuttavia, a causa dell’andamento negativo della partita, è stato gettato nella mischia nella speranza di riacciuffare il pareggio. Adesso, però l’Inter ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 19 ottobre 2021) Calhanoglu non al meglio Ultime notizie che fanno tremare i tifosi dell’non solo in vista della fondamentale partita di Champions League contro lo Sheriff Tiraspol, ma anche per quella contro la. Simonedovrà prepararsi bene per cercare un sostituto di livello per il suo top player di. Il giocatore in questione sarebbe Hakan Calhanoglu, che era già stato mandato in panchina nella partita contro la Lazio. Dopo il rientro dagli impegni con la sua Turchia, l’ex Milan ha accusato dei fastidi muscolari che hanno fatto preoccupare i medici nerazzurri. Nella trasferta di Roma, dunque il turco, doveva essere risparmiato. Tuttavia, a causa dell’andamento negativo della partita, è stato gettato nella mischia nella speranza di riacciuffare il pareggio. Adesso, però l’...

Advertising

Gazzetta_it : Juve, tegola #Dybala: si va verso il mese di stop. Salta anche Zenit e Inter - GiovaAlbanese : Su #Dybala: 'Sta lavorando bene, non si è ancora allenato con la squadra ma potrebbe essere a disposizione con l'Inter'. #Juventus - Inter : ??? | BIGLIETTI In vendita da oggi i biglietti per #InterJuventus. Tutti i dettagli ?? - JUVENTUS_LIFE11 : RT @Fabiofox73: quindi ricapitoliamo 1 rissa Lazio Inter nessuna prova tv 2 insulti razzisti a kean in Juve Roma nessuno ne parla 3 Abbi… - stefano897 : RT @glmdj: Un cartellino prima di #InterJuve? Chissà se fra tre anni, a 90°minuto, chiameranno #Irrati per chiedergli come abbia fatto l'#I… -