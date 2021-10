Illinois | si rifiuta di baciarla | lei gli spara e lo uccide

(Di martedì 19 ottobre 2021) Hato e ucciso un uomo perché si erato didopo una serata passata insieme a bere. Per questo la 28enne Claudia Resendiz-Florez, madre di tre figli, è stata accusata di omicidio di primo grado e arrestata. A raccontare l’accaduto, i media Usa che riportano le parole della polizia di Rolling Meadows,, dove l’omicidio è stato commesso. Secondo quanto spiegato dal New York Post e dal Chicago Sun-Times, la vittima aveva 29 anni e si chiamava James P. Jones. L’uomo e la sua compagna stavano ospitando Resendiz-Florez nel loro appartamento nel complesso residenziale di Preserve Woodfield dopo aver passato la serata di giovedì scorso a bere insieme. A quel punto la donna avrebbe “chiesto a Jones un bacio, che hato, baciando invece la sua ragazza. Resendiz-Florez ha poi ...

