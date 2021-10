(Di martedì 19 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento –Clementee per dirla con le parole di Giampiero Boniperti “è l’unica cosa che conta“. Da politico esperto, però, ilsaprà di certo far tesoro di alcuni elementici emersi dal ballottaggio. Il più evidente, quello su cui già in tanti si sono soffermati, riguarda la disomogeneità del successo. L’ex Guardasigilli il suo bis lo ha costruito fuori dalle mura longobarde: trae zone periferiche, lo scarto dato al suo avversario sfiora i 2mila voti. Un gap enorme dovuto, in particolare, alle scelte compiute dagli elettori dellePino, Montecalvo, San Vitale e Santa Colomba, Olmeri. Se guardiamo la Città in senso stretto, invece, è Luigi Diego Perifano a farsi preferire di circa 400 voti e ciò al netto di ...

Advertising

anteprima24 : ** I #Numeri: #Mastella vince ma è il #Sindaco meno votato dal '93, #Contrade decisive ** - alessan47586283 : @mariarosariaFo8 @gennaromigliore @EnricoLetta Non sono un esperto di numerologia politica ma ieri Mastella, grande… - TOSADORIDANIELA : RT @RITADILULLO1: Mastella sta dando i numeri. Sta invitando tutti a fare un unico, grande centro. Ancora? È ringrazia solo De Luca. ????????????… - DelbonoDaniela : RT @RITADILULLO1: Mastella sta dando i numeri. Sta invitando tutti a fare un unico, grande centro. Ancora? È ringrazia solo De Luca. ????????????… - RITADILULLO1 : Mastella sta dando i numeri. Sta invitando tutti a fare un unico, grande centro. Ancora? È ringrazia solo De Luca.… -

Ultime Notizie dalla rete : numeri Mastella

Trieste rimane al centrodestra. Benevento rimane a Clemente. Per il resto vince il centrosinistra. Soprattutto il centrosinistra che archivia (come a ... poi, si nota che isono ancor ...non mentono e per ora possiamo affidarci solo ai primi risultati dell' affluenza , che ... C'è poi il caso Benevento , dove il sindaco uscente, il centrista Clemente, può contare sul ...Trieste rimane al centrodestra. Benevento rimane a Clemente Mastella. Per il resto vince il centrosinistra. Soprattutto il centrosinistra che archivia (come a Roma e Torino) l'esperienza della gestion ...Trieste rimane al centrodestra. Benevento rimane a Clemente Mastella. Per il resto vince il centrosinistra. Soprattutto il centrosinistra che archivia (come a Roma e Torino) l'esperienza della gestion ...