Genoa, lesione all’adduttore per Hernani (Di martedì 19 ottobre 2021) Tegola per il Genoa. Il club rossoblu ha infatti comunicato che la risonanza magnetica alla quale è stato sottoposto Hernani ha evidenziato una lesione di primo grado all’adduttore lungo. Il trequartista brasiliano avrà quindi davanti a sé un periodo di stop non indifferente, anche se le tempistiche saranno note con più certezza nelle prossime ore e settimane. Quel che è certo è che Davide Ballardini perde una pedina importante del suo scacchiere. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 19 ottobre 2021) Tegola per il. Il club rossoblu ha infatti comunicato che la risonanza magnetica alla quale è stato sottopostoha evidenziato unadi primo gradolungo. Il trequartista brasiliano avrà quindi davanti a sé un periodo di stop non indifferente, anche se le tempistiche saranno note con più certezza nelle prossime ore e settimane. Quel che è certo è che Davide Ballardini perde una pedina importante del suo scacchiere. SportFace.

