Filippi: “Normale che i tifosi siano arrabbiati. Il mio futuro? Contano i risultati” (Di martedì 19 ottobre 2021) Il Palermo si appresta a scendere in campo mercoledì sera contro la Virtus Francavilla, nel turno infrasettimanale, valevole per la 10ª giornata di Serie C. Di seguito le dichiarazioni della vigilia, rilasciate dal tecnico rosanero, Giacomo Filippi Leggi su mediagol (Di martedì 19 ottobre 2021) Il Palermo si appresta a scendere in campo mercoledì sera contro la Virtus Francavilla, nel turno infrasettimanale, valevole per la 10ª giornata di Serie C. Di seguito le dichiarazioni della vigilia, rilasciate dal tecnico rosanero, Giacomo

Advertising

Tullio_Filippi : @Piero42395724 @berlusconi Silvio, ascolta le audizioni fatte presso la 1 Commissione permanente del Senato ... son… - ljubxvna : Cioè dal vivo ho una voce molto calda e femminile mentre invece mentre faccio storie su instagram e mando vocali di… - Tullio_Filippi : RT @borghi_claudio: Eh no... non è normale - Tullio_Filippi : In uno Stato normale, dopo le audizioni in Senato, il Green Pass sarebbe stato ritirato .... qui il prof. Mattei - Tullio_Filippi : RT @valy_s: No, caro @COISPpolizia .. Lo dico da persona che ha SEMPRE difeso la polizia e le FFOO. Avete caricato e avete usato gli idrant… -