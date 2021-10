Dramma per Enzo Paolo Turchi: la scelta lo ha distrutto (Di martedì 19 ottobre 2021) Enzo Paolo Turchi si lascia andare ad un lungo sfogo. Il ballerino e coreografo ha parlato di una scelta che ha dilaniato lui e Carmen Russo. Ecco cosa è capitato. Enzo Paolo Turchi (Getty Images)In questi giorni stiamo vedendo Carmen Russo impegnata a partecipare al Grande Fratello Vip come concorrente del reality show di Canale 5. La showgirl, infatti, è entrata recentemente nel cast del reality condotto da Alfonso Signorini. Mentre lei ha iniziato il suo viaggio nel programma, Enzo Paolo Turchi ha deciso di confessare la difficile situazione che hanno dovuto affrontare recentemente. Circa un anno fa, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi aveva ammesso come la situazione legata al Covid-19 avesse ... Leggi su chenews (Di martedì 19 ottobre 2021)si lascia andare ad un lungo sfogo. Il ballerino e coreografo ha parlato di unache ha dilaniato lui e Carmen Russo. Ecco cosa è capitato.(Getty Images)In questi giorni stiamo vedendo Carmen Russo impegnata a partecipare al Grande Fratello Vip come concorrente del reality show di Canale 5. La showgirl, infatti, è entrata recentemente nel cast del reality condotto da Alfonso Signorini. Mentre lei ha iniziato il suo viaggio nel programma,ha deciso di confessare la difficile situazione che hanno dovuto affrontare recentemente. Circa un anno fa, l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi aveva ammesso come la situazione legata al Covid-19 avesse ...

