“Disperata” Anna Tatangelo | cosa è successo all’addio da Gigi D’Alessio | “Perché si sono lasciati”

Leggi su tuttivip

(Di martedì 19 ottobre 2021) Durante l’ultima intervista che ha rilasciato a Silvia Toffanin, nello studio di Verissimo,ha raccontato di come lei e il figlio Andrea (2010) hanno saputo cheaspettava un altro figlio (oltre che il nipote dal figlio maggiore Claudio). Pur avendo accettato la, la cantante di Sora ha sofferto molto per la loro rottura, come detto più esaustivamente dalla sua cara sorella Silvia attraverso le pagine del noto settimanale edito da Cairo Editore, DiPiù. Ospite di Verissimo,ha spiegato “L’abbiamo saputo dai giornali. Il mio dovere è quello di proteggere Andrea e voglio solo la sua serenità. Gli ho spiegato che la mamma e il papà ci saranno sempre per lui. Mi fermo qui, non voglio entrare in alcuni meccanismi. A volte ...