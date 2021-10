Advertising

elio_vito : Dico anche questa. Il centrodestra ha perso, Salvini e Meloni hanno subito una sconfitta cocente, @forza_italia può… - AnnaStramigioli : #lariachetirala7 #lariachetira Con Calenda Letta perde i voti della sinistra ambientalista, può incamerare voti di… - ArsuraAndrea : @casamiaw8 @mara_carfagna @elio_vito Se pensate che Renzi e calenda siano di centrodestra siamo alla frutta. - TV7Benevento : Centrodestra: Calenda a Carfagna, 'chiudere stagione rabbia? Giusto'... - FrancescoNuzz17 : RT @elio_vito: Dico anche questa. Il centrodestra ha perso, Salvini e Meloni hanno subito una sconfitta cocente, @forza_italia può pure con… -

Ultime Notizie dalla rete : Centrodestra Calenda

...tutti gli osservatori la coincidenza fra la pesante sconfitta dei tre partiti dialle ... Il grosso dei voti mancanti è andato al centrista Carlo. Ma il Centro spenderà questo ...Di Giovambattista, direttore della radio che ha dato voce al candidato del: "Propongo a Gualtieri di usare la grande capacità amministrativa di Michetti" "L'... Come per? "Lo faceva ...Roma, 19 ott. (Adnkronos) – “Giusto”. Carlo Calenda commenta così su twitter il post di Mara Carfagna in cui la ministra azzurra invita a chiudere ‘la stagione della rabbia’ nel centrodestra.Roma, 19 ott. "Il campo del centrosinistra deve includere tutti i progressisti e i riformisti. Il M5S è dentro da quando è nato il governo Conte". Lo ha detto F ...