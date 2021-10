Bologna | brutta tegola per Mihajlovic | 4 mesi di stop per il centrocampista

(Di martedì 19 ottobre 2021)pere il. Nell’ultima gara di campionato, contro l’Udinese, si è infortunato Michael Kingsley. Ilnigeriano ha riportato la frattura del perone e starà fuori a lungo. Kingsley,, infortunio Ilrossoblù dovrà stare fuori per circa 4, dunque l’allenatore serbo avrà un’alternativa in meno a centrocampo. L’intervento al giovane giocatore classe ’99 è, comunque, perfettamente riuscito. LEGGI ANCHE: Lazio, caos tamponi: oggi la sentenza su Lotito L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Bologna brutta

Serie A, Venezia - Fiorentina 1 - 0: i lagunari esultano con la rete di Aramu,prestazione dei viola pericolosi solo nel finale. Nel monday night di Serie A, tre punti ... Fiorentina 12,...... con 8 punti mentre la Fiorentina resta in ottava posizione, insieme al, con 12 punti. Il ... 74' Chance potenziale per la Fiorentina con Ceccaroni che perde unapalla, Nico Gonzalez la ...Il Bologna perde Michael Kingsley per ben 4 mesi, a seguito del bruttissimo infortunio alla caviglia rimediato nella partita di ieri contro l'Udinese. Attraverso una nota sul proprio sito ufficiale, i ...brutta tegola in casa del Bologna, Nel corso della gara di ieri pomeriggio contro l'Udinese, Kingsley si è fratturato il perone, come dichiarato dalla società con un ...