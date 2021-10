Ufficiale | Milan | rinnovo per Jungdal fino al 2024

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Ilha ufficializzato ildel portiere danese, classe 2002, Andreas. Il giocatore, vista l’assenza di Maignan e Plizzari e ancora la non disponibilità di Mirante con il Verona, era il vice di Tatarusanu sabato sera. Questo il tweet del club che ufficializza il: “per Andreas. Il portiere danese, classe 2002, rimarrà in rossoneroal?.per Andreas. Il portiere danese, classe 2002, rimarrà in rossoneroalYouth #Semprepic.twitter.com/NPgLVQ65iS — ACYouth Sector (@acyouth) October 18, 2021 Foto: Twitter ...

Advertising

AntoVitiello : ?? Formazione ufficiale #Milan: Tatarusanu, Calabria, Romagnoli, Tomori, Ballo-Toure, Bennacer, Kessie, Saelemaekers… - DiMarzio : #Milan, Theo #Hernandez positivo al covid: il comunicato ufficiale - DiMarzio : Il @acmilan ha ufficializzato il rinnovo di #Saelemaekers - gilnar76 : Rinnovo Jungdal #Milan: è ufficiale! Prolungato il contratto del portiere #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - tcm24com : Ufficiale: il Milan rinnova fino al 2024 il contratto di Jungdal #Jungdal #Milan -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Milan

...il rinnovo del portiere 2002 JungdalIntanto Maldini lavora anche in maniera molto attenta sul settore giovanile e in questi minuti ilha annunciato la firma sul rinnovo di Andreas ...Commenta per primo Ilha ufficializzato il rinnovo fino al 2024 del portiere classe 2004 Andreas Jungdal.Il giovane portiere ha rinnovato il suo contratto con il Milan. Lo ha comunicato il club rossonero attraverso una nota ufficiale. I dettagli ...Il lavoro di Paolo Maldini continua a tutto tondo: in questi minuti è stata ufficializzata la firma sul rinnovo di Jungdal ...