Trieste: Polizia sgombera manifestanti portuali e no green pass con idranti e lacrimogeni. Proteste dal centrodestra (Di lunedì 18 ottobre 2021) La Polizia ha azionato gli idranti e usato lacrimogeni per sgomberare i manifestanti portuali e no green pass. . Poco prima di lanciare nuovamente acqua, i poliziotti hanno tentato vanamente di alzare da terra i portuali che si tenevano per mano. Un lavoratore ha accusato un lieve malore L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 18 ottobre 2021) Laha azionato glie usatoperre ie no. . Poco prima di lanciare nuovamente acqua, i poliziotti hanno tentato vanamente di alzare da terra iche si tenevano per mano. Un lavoratore ha accusato un lieve malore L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

ladyonorato : Siamo ufficialmente in #dittatura. Una repressione così violenta di una protesta legittima e pacifica è da regime d… - petergomezblog : Porto di Trieste, polizia sgombera con cariche, lacrimogeni e idranti: No Green Pass spinti fuori dallo scalo. Alcu… - SkyTG24 : Le immagini dello sgombero della polizia a #Trieste: le forze dell'ordine hanno anche usato gli idranti per far all… - Vale339Vale : RT @GuidoMattioni: Oggi a Trieste è morto lo Stato di diritto ed è rinato quello di polizia. E la sinistra e il sindacato che fanno? Applau… - Marco1999Busa : RT @GuidoMattioni: Oggi a Trieste è morto lo Stato di diritto ed è rinato quello di polizia. E la sinistra e il sindacato che fanno? Applau… -