Striscia la notizia, “Rai Scoglio 24”: gli sprechi della tv di Stato (Di lunedì 18 ottobre 2021) Stasera a Striscia la notizia, in onda su Canale 5, alle ore 20.35, torna la rubrica “Rai Scoglio 24”. Dedicata agli sprechi della tv di Stato, anche oggi analizza un nuovo elemento. L’ad Rai Carlo Fuortes ha dichiarato che il canone è incongruo: in Italia si paga troppo poco. La proposta: chiedere il canone anche a chi guarda la tivù su smartphone e tablet. Ma, si chiede l’inviato Pinuccio, iniziare a recuperare quei 15 milioni di euro, in parte già nelle casse delle compagnie elettriche, no? Striscia la notizia e la tv di Stato Molti italiani pagano il canone in bolletta. Spesso però questi soldi restano bloccati nelle casse delle società elettriche, che ci guadagnano pure sugli interessi. Così, alla Rai devono ancora ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 18 ottobre 2021) Stasera ala, in onda su Canale 5, alle ore 20.35, torna la rubrica “Rai24”. Dedicata aglitv di, anche oggi analizza un nuovo elemento. L’ad Rai Carlo Fuortes ha dichiarato che il canone è incongruo: in Italia si paga troppo poco. La proposta: chiedere il canone anche a chi guarda la tivù su smartphone e tablet. Ma, si chiede l’inviato Pinuccio, iniziare a recuperare quei 15 milioni di euro, in parte già nelle casse delle compagnie elettriche, no?lae la tv diMolti italiani pagano il canone in bolletta. Spesso però questi soldi restano bloccati nelle casse delle società elettriche, che ci guadagnano pure sugli interessi. Così, alla Rai devono ancora ...

Advertising

repubblica : Caso 'Striscia la notizia', Ambra Angiolini valuta l'azione legale contro il programma Mediaset - fanpage : Gli avvocati di #AmbraAngiolini stanno valutando delle iniziative contro Valerio Staffelli e il programma… - StefanoGuerrera : l’imbarazzo che provo nei confronti di Striscia la Notizia non è quantificabile e non so come abbia fatto Ambra a restar così calma - Vlostissimo : @Napulitanpazz11 L'aveva detto una volta a Striscia la Notizia, ma me l'ho ero completamente dimenticato - truhenorgel : @Tommasolabate @NicolaPorro Di fronte al dramna nazionale di manifestanti lavoratori pacifici che vengono bastonati… -