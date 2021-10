Spezia, ripresa degli allenamenti per Colley (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nello Spezia sono tornati ad allenarsi questa mattina i ragazzi di Thiago Motta, reduci dalla prestazione di sabato contro la Salernitana e già concentrati sul match di venerdì contro la Sampdoria. Dopo un riscaldamento iniziale, hanno svolto esercitazioni tecniche e lavoro di scarico per i titolari della sfida vinta sabato al Picco. Per le altre Aquile esercitazioni tecnico-tattiche e partita finale a campo ridotto. È tornato a svolgere lavoro atletico sul campo Ebrima Colley, mentre da domani Erlic, Sala e Nguiamba svolgeranno lavoro graduale sul campo. Proseguono nei rispettivi percorsi fisioterapici Bourabia, Agudelo e Kiwior; allenamento differenziato per Amian. Leggi su footdata (Di lunedì 18 ottobre 2021) Nellosono tornati ad allenarsi questa mattina i ragazzi di Thiago Motta, reduci dalla prestazione di sabato contro la Salernitana e già concentrati sul match di venerdì contro la Sampdoria. Dopo un riscaldamento iniziale, hanno svolto esercitazioni tecniche e lavoro di scarico per i titolari della sfida vinta sabato al Picco. Per le altre Aquile esercitazioni tecnico-tattiche e partita finale a campo ridotto. È tornato a svolgere lavoro atletico sul campo Ebrima, mentre da domani Erlic, Sala e Nguiamba svolgeranno lavoro graduale sul campo. Proseguono nei rispettivi percorsi fisioterapici Bourabia, Agudelo e Kiwior; allenamento differenziato per Amian.

