Serracchiani | stop disordini no pass a Trieste

(Di lunedì 18 ottobre 2021)no“Porto tornato a triestini e lavoratori, prevalga buon senso”“Ora spero prevalga il buon senso. Il porto diè tornato ai triestini e ai lavoratori nel pieno rispetto della legge, ma idevono fermarsi e le manifestazioni rientrare nelle regole.non può diventare terreno di occupazioni illecite o di scontri fomentati da gruppi di no green, che ci rimandano a situazioni estranee alla città. Incredibili Salvini e Meloni che si schierano con i no greencontro la polizia. Alle forze dell’ordine noi invece diciamo grazie, come a tutti quei portuali e quei lavoratori che hanno contribuito e aiuteranno ad alleggerire il clima”. Lo afferma la ...