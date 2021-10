Se la depressione fosse una persona (Di lunedì 18 ottobre 2021) Fai schifo. Non vali niente. Nessuno ti ama. Nessuno ti vuole. Rendi gli altri infelici. Se sparissi sarebbe meglio per tutti. , sono proprio queste le frasi che direbbe – continuamente – alla sua vittima. Perché quando si parla di depressione non è sufficiente la forza di volontà. E no, non basta nemmeno “sforzarsi” di essere felici. Cose da non dire a chi soffre di depressione VIDEO Si stima che in Italia siano oltre tre milioni le persone che soffrono di depressione: si tratta di una malattia invalidante che, come tale, va curata, trattata e, soprattutto compresa. Chi ne soffre non deve vergognarsi, perché non c’è nulla di male a tendere una mano chiedendo aiuto. E chi conosce una persona che soffre di depressione può far molto per alleggerire le sue giornate. La ... Leggi su robadadonne (Di lunedì 18 ottobre 2021) Fai schifo. Non vali niente. Nessuno ti ama. Nessuno ti vuole. Rendi gli altri infelici. Se sparissi sarebbe meglio per tutti. , sono proprio queste le frasi che direbbe – continuamente – alla sua vittima. Perché quando si parla dinon è sufficiente la forza di volontà. E no, non basta nemmeno “sforzarsi” di essere felici. Cose da non dire a chi soffre diVIDEO Si stima che in Italia siano oltre tre milioni le persone che soffrono di: si tratta di una malattia invalidante che, come tale, va curata, trattata e, soprattutto compresa. Chi ne soffre non deve vergognarsi, perché non c’è nulla di male a tendere una mano chiedendo aiuto. E chi conosce unache soffre dipuò far molto per alleggerire le sue giornate. La ...

