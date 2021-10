Roma, prosegue la maledizione: dal 2019 solo due successi contro le big (Di lunedì 18 ottobre 2021) La Roma continua a fare tremendamente fatica negli scontri diretti. Così come sottolinea l’edizione odierna de ‘Il Messaggero’, infatti, dal 2019 sono giunti solamente due successi su 38 gare contro le big. Uno dei due è arrivato nella scorsa stagione, un’annata in cui i giallorossi ne hanno persi sette su dodici. L’imperativo per Mourinho deve essere quello d’invertire la tendenza. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 18 ottobre 2021) Lacontinua a fare tremendamente fatica negli scontri diretti. Così come sottolinea l’edizione odierna de ‘Il Messaggero’, infatti, dalsono giunti solamente duesu 38 garele big. Uno dei due è arrivato nella scorsa stagione, un’annata in cui i giallorossi ne hanno persi sette su dodici. L’imperativo per Mourinho deve essere quello d’invertire la tendenza. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Roma prosegue Comunali, Letta: 'Vittoria clamorosa, Salvini surreale' ROMA - 'Quando ho accettato questo incarico c'era bisogno di dare una mano e in quel momento ... ma i nostri elettori sono più avanti di tutti noi', prosegue il segretario dem. 'Ho sentito una ...

Comunali, Letta: 'Vittoria trionfale, gli elettori di centrosinistra si sono uniti' ROMA - 'Una vittoria trionfale'. Così il segretario del Pd, Enrico Letta (foto), commenta i ... 'Ho sempre imparato - prosegue Letta - che la cosa più importante è ascoltare gli elettori. E loro sono più ...

Roma, prosegue la maledizione: dal 2019 solo due successi contro le big Sportface.it Come e perché il centrodestra ha perso clamorosamente le elezioni comunali a Roma 'Su Roma decidiamo noi, siamo il primo partito', hanno fatto notare gli eredi dell'Msi che considerano la partita del Campidoglio un'affare di famiglia. Così i leader nazionali – Meloni e Salvini in t ...

Green pass: Faq governo, lavoro prosegue pure se scade durante turno Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "Il Green pass deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio e può scadere durante l'orario di lavoro, senz ...

