Quattro giovani romani intossicati in Abruzzo: 22enne finisce in coma. Giallo sulla caldaia rotta (Di lunedì 18 ottobre 2021) Erano partiti da Roma per trascorrere un fine settimana in Abruzzo, nel Pescarese. Mai avrebbero pensato che da quella casa sarebbero usciti pressoché ancora coscienti, tutti diretti in ospedale a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio. Uno dei giovani, il più grave, è attualmente in coma. Il tragico epilogo del weekend a Villa Celiera è stato registrato ieri pomeriggio quando, la proprietaria di casa – stando a quanto riporta la cronaca locale – ha lanciato l’allarme. Quando i soccorsi sono arrivati per intervenire sono riusciti ad entrare in contatto con una delle giovani presenti. Lei avrebbe riferito di aver un forte mal di testa ma che gli altri ragazzi non riuscivano a svegliarsi. Leggi anche: Incidente Arabia Saudita, morto il ballerino romano Giampiero Giarri L’allarme, le cause e l’intervento: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 18 ottobre 2021) Erano partiti da Roma per trascorrere un fine settimana in, nel Pescarese. Mai avrebbero pensato che da quella casa sarebbero usciti pressoché ancora coscienti, tutti diretti in ospedale a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio. Uno dei, il più grave, è attualmente in. Il tragico epilogo del weekend a Villa Celiera è stato registrato ieri pomeriggio quando, la proprietaria di casa – stando a quanto riporta la cronaca locale – ha lanciato l’allarme. Quando i soccorsi sono arrivati per intervenire sono riusciti ad entrare in contatto con una dellepresenti. Lei avrebbe riferito di aver un forte mal di testa ma che gli altri ragazzi non riuscivano a svegliarsi. Leggi anche: Incidente Arabia Saudita, morto il ballerino romano Giampiero Giarri L’allarme, le cause e l’intervento: ...

Advertising

CorriereCitta : Quattro giovani romani intossicati in Abruzzo: 22enne finisce in coma. Giallo sulla caldaia rotta - notiziedabruzzo : Quattro giovani in vacanza intossicati dal monossido di carbonio, uno è in coma - SikilyNews : - infoitinterno : Tragedia a Taormina: auto con quattro giovani si schianta, morti un 32enne e un 35enne - Gazzetta_Jonica : Tragedia a Taormina: auto con quattro giovani si schianta, morto un 32enne -