Napoli su Bremer, arriva la conferma: “Prestazione super, attenti gli azzurri” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Gleison Bremer difensore del Torino è un obiettivo di calciomercato del Napoli, l’interesse viene confermato da Nicolò Schira. Il giornalista esperto di mercato sui social ha scritto: “Ieri altra sontuosa Prestazione di Bremer, ormai per rendimento tra i 5 migliori centrali della Serie A. Il Torino lavora al rinnovo fino al 2024, ma il brasiliano fa gola alle big (Inter e Napoli lo seguono con attenzione per l’estate)“. La partita di Bremer è stata veramente da incorniciare, basti pensare che spesso è riuscito a limitare Victor Osimhen. Il nigeriano ha siglato comunque il gol decisivo al Toro, ma ha dovuto sudare molto contro il difensore centrale classe ’97. Ieri altra sontuosa Prestazione di #Bremer, ormai per rendimento tra i 5 ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 18 ottobre 2021) Gleisondifensore del Torino è un obiettivo di calciomercato del, l’interesse vieneto da Nicolò Schira. Il giornalista esperto di mercato sui social ha scritto: “Ieri altra sontuosadi, ormai per rendimento tra i 5 migliori centrali della Serie A. Il Torino lavora al rinnovo fino al 2024, ma il brasiliano fa gola alle big (Inter elo seguono con attenzione per l’estate)“. La partita diè stata veramente da incorniciare, basti pensare che spesso è riuscito a limitare Victor Osimhen. Il nigeriano ha siglato comunque il gol decisivo al Toro, ma ha dovuto sudare molto contro il difensore centrale classe ’97. Ieri altra sontuosadi #, ormai per rendimento tra i 5 ...

Advertising

intermilan : RT @NicoSchira: Ieri altra sontuosa prestazione di #Bremer, ormai per rendimento tra i 5 migliori centrali della #SerieA. Il #Torino lavora… - tommaso_guercio : RT @NicoSchira: Ieri altra sontuosa prestazione di #Bremer, ormai per rendimento tra i 5 migliori centrali della #SerieA. Il #Torino lavora… - InterMagazine2 : MERCATO - Schira: 'Inter e Napoli seguono Bremer con attenzione per l'estate' - calciomercato_m : MERCATO - Schira: 'Inter e Napoli seguono Bremer con attenzione per l'estate' - marinabeccuti : Napoli su Bremer? Arriva anche la conferma di Schira -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Bremer Spalletti - Juric, tensione a bordocampo tra i due. Il motivo PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Schira: "Il Napoli ha messo gli occhi su Bremer del Torino" L'AIA salva Orsato, nessun provvedimento dopo Juventus - Roma CONTENUTI EXTRA FIRST ...

Schira: 'Il Napoli ha messo gli occhi su Bremer del Torino' Schira, il Napoli è su Bremer L'esperto di calciomercato Nicolò Schira attraverso il suo account ufficiale Twitter, rilancia l'indiscrezione secondo la quale ci sarebbe anche il Napoli su Bremer. Il difensore del Torino anche ieri ha offerto una bella prestazione, che ha attirato su di lui ulteriore interesse di alcuni club tra cui il Napoli. Ecco il tweet: 'Ieri altra ...

Torino, occhio: c'è il Napoli su Bremer Tuttosport Napoli su Bremer? Arriva anche la conferma di Schira Il noto esperti di mercato Nicolò Schira conferma le nostre anticipazioni di questa mattina sull'interesse del Napoli per Bremer. Ieri altra sontuosa prestazione di Bremer, ...

Juric mette in difficoltà Spalletti: i granata sono tignosi per ogni avversario Ivan Juric ha preparato bene la gara del "Maradona" di Napoli. Ha fatto soffrire come pochi in questa stagione i partenopei di Luciano Spalletti. Il risultato, tuttavia, non ha sorriso ai granata che ...

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Schira: "Ilha messo gli occhi sudel Torino" L'AIA salva Orsato, nessun provvedimento dopo Juventus - Roma CONTENUTI EXTRA FIRST ...Schira, ilè suL'esperto di calciomercato Nicolò Schira attraverso il suo account ufficiale Twitter, rilancia l'indiscrezione secondo la quale ci sarebbe anche ilsu. Il difensore del Torino anche ieri ha offerto una bella prestazione, che ha attirato su di lui ulteriore interesse di alcuni club tra cui il. Ecco il tweet: 'Ieri altra ...Il noto esperti di mercato Nicolò Schira conferma le nostre anticipazioni di questa mattina sull'interesse del Napoli per Bremer. Ieri altra sontuosa prestazione di Bremer, ...Ivan Juric ha preparato bene la gara del "Maradona" di Napoli. Ha fatto soffrire come pochi in questa stagione i partenopei di Luciano Spalletti. Il risultato, tuttavia, non ha sorriso ai granata che ...