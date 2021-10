Lo strano caso del giornalismo un tanto al chilo

Leggi su butac

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Ci avete segnalato un articolo, anzi, ce ne avete segnalati tanti da questa fonte, ma ho scelto di trattare quello più recente, apparso sul blog di Nicola Porro a firma Paolo Becchi e Giovanni Zibordi, dal titolo: Lodei “malori improvvisi” L’articolo tratta una materia di cui abbiamo già parlato, le morti improvvise, in questolimitando l’argomento ai giovani che muoiono in questo modo. Vi riporto dal testo di Becchi e Zibordi: …Si tratta di morti improvvise di giovani privi di patologie, che hanno in comune una cosa sola: si erano vaccinati negli ultimi due mesi. E se allarghiamo ai 30enni, 40enni e 50enni la lista è molto più lunga, ogni singolo giorno nei puoi trovare. Non c’è correlazione? La “correlazione” esiste innanzitutto statisticamente, perché non è mai successo che si vedessero dozzine di morti per ...