Laporta annuncia | “Per l’approvazione del progetto Espai Barça faremo un referendum tra i soci”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Laporta annuncia

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo Leo Messi , nuova stella del Paris Saint - Germain , parla alla BBC , tornando sul suo addio al Barcellona : 'Mio padre è venuto a casa dopo aver parlato cone mila notizia. A quel punto ho dovuto prepararmi per annunciarlo ad Antonella, e poi ai nostri figli. Abbiamo pianto, eravamo tristi e abbiamo cercato il modo giusto per dirlo ai ...Leo Messi in lacrimela sua partenza dal Barcellona dopo 21 anni in una conferenza stampa al Camp Nou. 'Sono ... Come ha già detto il presidente, in quel momento per i motivi della Liga ...Nella conferenza stampa per il rinnovo di Pedri, il presidente del Barcellona Joan Laporta si confonde e chiama il protagonista con il nome di Messi ...Si parla del giovane Pedri, trequartista blaugrana che ha rinnovato il proprio contratto con i blaugrana fino al 2026. A tal proposito, Pedri ha commentato: “La clausola riflette la fiducia che il clu ...