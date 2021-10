GF Vip, Sophie scarica Gianmaria: “Mi hai illuso” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi avrebbero dovuto formare la nuova coppia della casa del Grande Fratello Vip , insieme alla coppia composta da Miriana Trevisan e Nicola Pisu, ma alla fine sono scoppiati ancor prima di nascere. Dopo la fine della storia con Greta attraverso un video girato a casa di Fabrizio Corona e consegnato a Gianmaria, lui e Sophie sono particolarmente uniti… Fino ad oggi, quando lei ha ammesso di non avere interesse. "Mi dispiace perché si è aperto, mi ha fatto un bellissimo discorso e da donna fa sempre piacere sentire queste cose del genere, ma mi dispiace di averlo deluso. Né esteticamente né caratterialmente è il mio tipo. È stato qualcosa che è iniziato tra di noi, tra una partita a biliardo e basta. Sarà monotonia, voglia di affetto o perché è un bel ragazzo - anche se non è il mio ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 18 ottobre 2021)Codegoni eAntinolfi avrebbero dovuto formare la nuova coppia della casa del Grande Fratello Vip , insieme alla coppia composta da Miriana Trevisan e Nicola Pisu, ma alla fine sono scoppiati ancor prima di nascere. Dopo la fine della storia con Greta attraverso un video girato a casa di Fabrizio Corona e consegnato a, lui esono particolarmente uniti… Fino ad oggi, quando lei ha ammesso di non avere interesse. "Mi dispiace perché si è aperto, mi ha fatto un bellissimo discorso e da donna fa sempre piacere sentire queste cose del genere, ma mi dispiace di averlo deluso. Né esteticamente né caratterialmente è il mio tipo. È stato qualcosa che è iniziato tra di noi, tra una partita a biliardo e basta. Sarà monotonia, voglia di affetto o perché è un bel ragazzo - anche se non è il mio ...

