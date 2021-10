Fichera: “Sicuri di giocarci le nostre carte per Mondiali a Milano” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Lo spadista azzurro, Marco Fichera, presidente del comitato promotore per i Mondiali di Milano 2023 si dice ottimista sull’assegnazione dell’organizzazione da parte della FIE. gm/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 18 ottobre 2021) Lo spadista azzurro, Marco, presidente del comitato promotore per idi2023 si dice ottimista sull’assegnazione dell’organizzazione da parte della FIE. gm/gtr su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Fichera: “Sicuri di giocarci le nostre carte per Mondiali a Milano” - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Fichera: 'Sicuri di giocarci le nostre carte per Mondiali a Milano' - - ItaliaNotizie24 : Fichera: “Sicuri di giocarci le nostre carte per Mondiali a Milano” -