Dolore muscolo-scheletrico: possibili cure (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sempre più individui soffrono di dolori muscolo scheletrici; recentemente è stata avanzata una nuova possibile cura. Vediamo insieme i risultati ottenuti dallo studio. Sulla base di un recente studio di costo-utilità condotto con il metodo dell’Health Technology Assessment (HTA) dalla professoressa Flaminia Coluzzi, dell’Università La Sapienza, e dal professor Matteo Ruggeri, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, prende il via una campagna itinerante per sensibilizzare i professionisti della salute sull’importanza dell’HTA nella scelta delle terapie contro il Dolore cronico non oncologico. La ricerca, pubblicata sulla rivista britannica Current Medical Research and Opinion (titolo del lavoro: “Clinical and economic evaluation of tapentadol extended release and oxycodone/naloxone estende release in comparison with controlled release ... Leggi su piusanipiubelli (Di lunedì 18 ottobre 2021) Sempre più individui soffrono di dolorischeletrici; recentemente è stata avanzata una nuova possibile cura. Vediamo insieme i risultati ottenuti dallo studio. Sulla base di un recente studio di costo-utilità condotto con il metodo dell’Health Technology Assessment (HTA) dalla professoressa Flaminia Coluzzi, dell’Università La Sapienza, e dal professor Matteo Ruggeri, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, prende il via una campagna itinerante per sensibilizzare i professionisti della salute sull’importanza dell’HTA nella scelta delle terapie contro ilcronico non oncologico. La ricerca, pubblicata sulla rivista britannica Current Medical Research and Opinion (titolo del lavoro: “Clinical and economic evaluation of tapentadol extended release and oxycodone/naloxone estende release in comparison with controlled release ...

Advertising

CristianPeveri : RT @Sabry09439578: Oggi non c'è un osso, un muscolo, un lembo di pelle che non mi faccia male. In più ho 36,9 di temperatura e so il dolore… - DavidOnepv : Colpo su muscolo in tensione, dolore. - f_uccheddu : RT @Sabry09439578: Oggi non c'è un osso, un muscolo, un lembo di pelle che non mi faccia male. In più ho 36,9 di temperatura e so il dolore… - SToscano1986 : RT @Sabry09439578: Oggi non c'è un osso, un muscolo, un lembo di pelle che non mi faccia male. In più ho 36,9 di temperatura e so il dolore… - trinchelino : RT @Sabry09439578: Oggi non c'è un osso, un muscolo, un lembo di pelle che non mi faccia male. In più ho 36,9 di temperatura e so il dolore… -