Covid, il miraggio dell'immunità di gregge. Adesso serve il 90% di vaccinati (Di lunedì 18 ottobre 2021) Soglia in continuo rialzo, dal 70% iniziale. Gli scienziati: i titubanti dell'antidoto allontanano l'obiettivo di ALESSANDRO MALPELO Articolo Covid: in Gran Bretagna oltre 40mila casi per 5 giorni di ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 18 ottobre 2021) Soglia in continuo rialzo, dal 70% iniziale. Gli scienziati: i titubanti'antidoto allontanano l'obiettivo di ALESSANDRO MALPELO Articolo: in Gran Bretagna oltre 40mila casi per 5 giorni di ...

Advertising

SteSanna_1991 : RT @LorenzoCast89: Esattamente un anno fa: dieci ore di fila per un tampone in auto; due settimane di purgatorio Covid, senza protocollo di… - giord97 : RT @LorenzoCast89: Esattamente un anno fa: dieci ore di fila per un tampone in auto; due settimane di purgatorio Covid, senza protocollo di… - caliendo_emi : RT @LorenzoCast89: Esattamente un anno fa: dieci ore di fila per un tampone in auto; due settimane di purgatorio Covid, senza protocollo di… - deveraunseraunn : RT @LorenzoCast89: Esattamente un anno fa: dieci ore di fila per un tampone in auto; due settimane di purgatorio Covid, senza protocollo di… - Marxtrixx : RT @LorenzoCast89: Esattamente un anno fa: dieci ore di fila per un tampone in auto; due settimane di purgatorio Covid, senza protocollo di… -