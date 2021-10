Ballottaggi | Conte ancora silente | mugugni M5S ' unici a non avere linea' **

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Roma, 18 ott. (Adnkronos) - Alle 19 di sera, quando la vittoria del centrosinistra a Roma e Torino e la debacle del centrodestra sono ormai certi, taceil presidente del M5S ed ex premier Giuseppe, che ha seguito da casa uno spoglio che non vede il M5S, a differenza che nel giugno 2016, tra i protagonisti della tornata elettorale delle amministrative. Un'ora fa, alle 18, ladecisa dai vertici grillini era quella del silenzio. Ora lo staff diavrebbe optato per la pubblicazione di un post sui social a commento del responso uscito dalle urne. Intanto scalpitano diversi esponenti della truppa parlamentare pentastellata. "Tutti i leader hanno commentato l'esito dei ballottaggi, è possibile che,una volta, siamo glia nonuna ...

Firenze, 18 ottobre 2021 - Il centrosinistra vince anche ia Roma e Torino e il centrodestra deve accontentarsi di Trieste . Roberto Gualtieri è il ...dal 2019 al 2021 con Beppe...Così il capogruppo regionale Thomas De Luca commenta l'esito dei, evidenziando inoltre ...destra in Umbria e la bontà del modello progressista di centro sinistra sostenuto da Giuseppe...La realtà è insomma, clamorosamente, un’altra da ciò che ci viene e ci verrà detto, certamente per rassicurare e non affossare definitivamente il partito di Giuseppe Conte ... per la conferenza stampa ...E’ Mario Conte il nuovo sindaco della città di Eboli. Al ballottaggio ha battuto, con una percentuale superiore al 58%, l’altro candidato alla carica di sindaco Antonio Cuomo. L’avvocato, a capo di tr ...