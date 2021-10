Bagni: “Osimhen strepitoso, qualcuno starà rosicando. Il Napoli può fare un grande errore” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Salvatore Bagni ex giocatore a Radio Marte fa il punto della situazione sul campionato di Serie e la corsa scudetto del Napoli. Bagni è convinto che gli azzurri possano fare un grande campionato: “Più passano le partite e più sono convinto che il Napoli possa fare un campionato di altissimo livello. Il Torino era la partita più difficile dell’anno. Ti toglieva il respiro, hai sbagliato il rigore ma alla fine l’hai portata a casa. Ho vissuto il calcio dell’uomo contro uomo ed era difficile giocare, così è stato. Forse io ho marcato i più grandi di quell’epoca, come Platini e lo stesso Diego. Con uno che rompe le scatole vicino è difficile! Pensa quelli normali, o bravi, o i quasi campioni. Gioco dispendioso ma che ti può mettere in difficoltà. Ancora una volta nel ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 18 ottobre 2021) Salvatoreex giocatore a Radio Marte fa il punto della situazione sul campionato di Serie e la corsa scudetto delè convinto che gli azzurri possanouncampionato: “Più passano le partite e più sono convinto che ilpossaun campionato di altissimo livello. Il Torino era la partita più difficile dell’anno. Ti toglieva il respiro, hai sbagliato il rigore ma alla fine l’hai portata a casa. Ho vissuto il calcio dell’uomo contro uomo ed era difficile giocare, così è stato. Forse io ho marcato i più grandi di quell’epoca, come Platini e lo stesso Diego. Con uno che rompe le scatole vicino è difficile! Pensa quelli normali, o bravi, o i quasi campioni. Gioco dispendioso ma che ti può mettere in difficoltà. Ancora una volta nel ...

Advertising

salvione : Bagni: 'Osimhen? Ora il Wolfsburg si starà mangiando le mani...' - ilnapolionline : Bagni: 'Osimhen non è solo profondità, peccato Anguissa non segni pure!' - - sportli26181512 : Bagni: 'Osimhen? Ora il Wolfsburg si starà mangiando le mani...': Il dirigente: 'In Bundesliga era ancora giovane,… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Bagni: 'Osimhen? Qualcuno si starà mangiando mani e piedi! Anguissa ha nel DNA 5-6 gol all'anno, può diventare s… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Bagni: 'Osimhen? Qualcuno si starà mangiando mani e piedi! Anguissa ha nel DNA 5-6 gol all'anno, può diventare s… -