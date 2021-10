Si vota per i ballottaggi in 65 comuni. Affluenza al 28%, in calo rispetto al primo turno (Di domenica 17 ottobre 2021) AGI - Affluenza in calo per i ballottaggi in 65 comuni d'Italia. Alle 19 era andato a votare per l'elezione diretta dei sindaci il 28% degli aventi diritto. L'appuntamento elettorale coinvolge circa 5 milioni di elettori e interessa altri 7 comuni capoluogo: Varese, Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e Cosenza. Ogni elettore potrà recarsi alle urne oggi dalle ore 7 alle ore 23, e domani, dalle ore 7 alle ore 15. Nel primo turno il Movimento 5 Stelle ha perso i tre sindaci nei comuni capoluogo dove vinse nel 2016: Roma, Torino e Carbonia. Il centrosinistra, nelle sue diverse articolazioni, ha strappato a M5s Carbonia, con Pietro Morittu, e ha confermato i comuni di Milano (Beppe Sala), Rimini (Jamil ... Leggi su agi (Di domenica 17 ottobre 2021) AGI -inper iin 65d'Italia. Alle 19 era andato are per l'elezione diretta dei sindaci il 28% degli aventi diritto. L'appuntamento elettorale coinvolge circa 5 milioni di elettori e interessa altri 7capoluogo: Varese, Savona, Latina, Benevento, Caserta, Isernia e Cosenza. Ogni elettore potrà recarsi alle urne oggi dalle ore 7 alle ore 23, e domani, dalle ore 7 alle ore 15. Nelil Movimento 5 Stelle ha perso i tre sindaci neicapoluogo dove vinse nel 2016: Roma, Torino e Carbonia. Il centrosinistra, nelle sue diverse articolazioni, ha strappato a M5s Carbonia, con Pietro Morittu, e ha confermato idi Milano (Beppe Sala), Rimini (Jamil ...

Advertising

Ballando_Rai : ?? Per sostenere @arisa_official e @vito_coppola vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @SabrinaSalerno e @samuel_peron vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @Federico_fstyle e @Kuzmina__A vota con un “mi piace” ? #BallandoConLeStelle - Radiopescara : Si vota per i ballottaggi in 65 comuni. Affluenza al 26%, in calo rispetto al primo turno868/ #agi - Ducabiancon : RT @marieta99044909: Quando IV ha sostenuto C,lo ha fatto per Roma non per Azione o per IV Lo stesso vale per G, Gua:si vota per Roma no pe… -