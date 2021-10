Serie A, pronto un altro esonero: la società ha già scelto il sostituto (Di domenica 17 ottobre 2021) Dopo la sconfitta di ieri contro lo Spezia, la Salernitana ha deciso di esonerare Castori. C’è anche l’accordo con il nuovo tecnico. La Salernitana ieri ha perso per 3-1 uno scontro salvezza fondamentale contro lo Spezia. I campani erano passati in vantaggio nel primo tempo grazie al primo gol in maglia granata di Simy, ma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 17 ottobre 2021) Dopo la sconfitta di ieri contro lo Spezia, la Salernitana ha deciso di esonerare Castori. C’è anche l’accordo con il nuovo tecnico. La Salernitana ieri ha perso per 3-1 uno scontro salvezza fondamentale contro lo Spezia. I campani erano passati in vantaggio nel primo tempo grazie al primo gol in maglia granata di Simy, ma Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

LazioNews_24 : La #Salernitana verso il cambio allenatore - LALAZIOMIA : Pedullà | Salernitana, Castori verso l’esonero: al suo posto pronto Colantuono - alberto_capra : @SerieA Prondera NON PRONTO per la Serie A. E altre tanto il Var ....scandaloso. Prondera non ne ha azzeccata Una,… - Dome689 : RT @pirata_21: Dopo una serie di giravolte sulla sospensione del blocco, il leader delle manifestazioni #Puzzer ha deciso di dimettersi. Es… - SmashDevil19 : @gattusismo__ Io l'avrei convocato ma non è pronto per la Serie A. Ballo Toure ha qualità fisiche importanti, ma no… -