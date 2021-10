Sampdoria, tegola Thorsby: salterà il derby contro lo Spezia (Di domenica 17 ottobre 2021) Morten Thorsby salterà la sfida tra Sampdoria e Spezia: il centrocampista è stato ammonito a Cagliari tegola per Roberto D’Aversa. Morten Thorsby è stato ammonito ad inizio ripresa della partita della Sampdoria a Cagliari. Il norvegese era in diffida e salterà il prossimo turno. Niente Sampdoria-Spezia, in programma venerdì 22 ottobre alle 20.45, per Thorsby che era in diffida e che ha fatto un brutto fallo, subito punito dall’arbitro Marchetti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 ottobre 2021) Mortenla sfida tra: il centrocampista è stato ammonito a Cagliariper Roberto D’Aversa. Mortenè stato ammonito ad inizio ripresa della partita dellaa Cagliari. Il norvegese era in diffida eil prossimo turno. Niente, in programma venerdì 22 ottobre alle 20.45, perche era in diffida e che ha fatto un brutto fallo, subito punito dall’arbitro Marchetti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

