Rugby femminile, Serie A 2021-2022: vittorie di Valsugana, Colorno e Villorba nel Girone 1 Meritocratico (Di domenica 17 ottobre 2021) Il campionato 2021-2022 della Serie A di Rugby femminile è iniziato oggi, domenica 17 ottobre: il torneo è articolato su quattro gironi, uno Meritocratico e tre Territoriali. Il Girone 1 Meritocratico è composto da sei squadre, mentre i Gironi 2, 3 e 4 Territoriali (uno da sei squadre e due da cinque) sono formati su base geografica. Di seguito i risultati odierni e le classifiche aggiornate di tutti i gironi. RISULTATI 1A GIORNATA Girone 1 Meritocratico BENETTON R.TREVISO-Valsugana R. PADOVA 0-131 CUS TORINO Rugby-R.Colorno F.C. 7-28 CUS MILANO Rugby-Villorba Rugby 0-43 Valsugana ... Leggi su oasport (Di domenica 17 ottobre 2021) Il campionatodellaA diè iniziato oggi, domenica 17 ottobre: il torneo è articolato su quattro gironi, unoe tre Territoriali. Ilè composto da sei squadre, mentre i Gironi 2, 3 e 4 Territoriali (uno da sei squadre e due da cinque) sono formati su base geografica. Di seguito i risultati odierni e le classifiche aggiornate di tutti i gironi. RISULTATI 1A GIORNATABENETTON R.TREVISO-R. PADOVA 0-131 CUS TORINO-R.F.C. 7-28 CUS MILANO0-43...

