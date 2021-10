Roma, fa il bagno nella Fontana di Trevi: multa e daspo per un turista italiano (Di domenica 17 ottobre 2021) Ancora un tuffo nella Fontana di Trevi. Il meraviglioso monumento della Capitale è purtroppo, ancora una volta, protagonista di indecorosi atteggiamenti. In particolare, ieri sera intorno alle 21.00 le pattuglie del I Gruppo Centro “ex Trevi” della Polizia Locale di Roma Capitale, durante i consueti controlli della zona, sono intervenute per un cittadino di nazionalità italiana, 45 anni, che era appena entrato all’interno della Fontana di Trevi. L’uomo, dopo essere stato fatto uscire, è stato sanzionato e sottoposto alla misura dell’ordine di allontanamento, daspo urbano, secondo quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 17 ottobre 2021) Ancora un tuffodi. Il meraviglioso monumento della Capitale è purtroppo, ancora una volta, protagonista di indecorosi atteggiamenti. In particolare, ieri sera intorno alle 21.00 le pattuglie del I Gruppo Centro “ex” della Polizia Locale diCapitale, durante i consueti controlli della zona, sono intervenute per un cittadino di nazionalità italiana, 45 anni, che era appena entrato all’interno delladi. L’uomo, dopo essere stato fatto uscire, è stato sanzionato e sottoposto alla misura dell’ordine di allontanamento,urbano, secondo quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana. su Il Corriere della Città.

