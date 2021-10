LIVE Veneto Classic 2021 in DIRETTA: grande selezione su La Tisa, gruppo a 40? dalla testa della corsa (Di domenica 17 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE della CRONOMETRO DELLE NAZIONI I favoriti del Veneto Classic 2021 15.40 Cominciano gli scatti in testa: segno evidente che il gruppo incombe da dietro. 15.39 Dal plotone sono usciti Verza e Rapp che sono a meno di trenta secondi dai cinque fuggitivi. 15.37 gruppo davvero allungato e che potrebbe ulteriormente sfaldarsi dopo la seconda scalata al muro de La Tisa. 15.36 Ha ceduto dalla fuga anche il siciliano Paolo Totò: rimangono solo in cinque in testa alla corsa. 15.35 Si ferma Bevilacqua! Problemi per questo corridore che sembrano di natura intestinale. 15.33 Quattro ore di ... Leggi su oasport (Di domenica 17 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALACRONOMETRO DELLE NAZIONI I favoriti del15.40 Cominciano gli scatti in: segno evidente che ilincombe da dietro. 15.39 Dal plotone sono usciti Verza e Rapp che sono a meno di trenta secondi dai cinque fuggitivi. 15.37davvero allungato e che potrebbe ulteriormente sfaldarsi dopo la seconda scalata al muro de La. 15.36 Ha cedutofuga anche il siciliano Paolo Totò: rimangono solo in cinque inalla. 15.35 Si ferma Bevilacqua! Problemi per questo corridore che sembrano di natura intestinale. 15.33 Quattro ore di ...

