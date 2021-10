Infortunio Nicoló Zaniolo, cosa si è fatto: sostituzione in Juventus-Roma (Di domenica 17 ottobre 2021) Giornata difficile per Nicoló Zaniolo, sostituito durante il match Juventus-Roma dopo 26 minuti di gioco da El Shaarawy. Il centrocampista della Roma è stato il migliore in campo durante le prime fasi dell’incontro prima di doversi fermare per dei problemi fisici. Il 22 enne nativo di Massa ha accusato un dolore muscolare. Negli attimi successivisi è accasciato a terra ed è stato soccorso dal medico della propria formazione. L’atleta ha stretto i denti ed ha provato a resistere, una missione non riuscita. Zaniolo è uscito dal campo in seguito ad un problema al flessore sinistro. Non ci sono al momento ulteriori dettagli in merito alla condizione fisica dell’azzurro. Il problema non sembra dei più gravi per il portacolori della Roma che è stato applaudito mentre si ... Leggi su oasport (Di domenica 17 ottobre 2021) Giornata difficile per, sostituito durante il matchdopo 26 minuti di gioco da El Shaarawy. Il centrocampista dellaè stato il migliore in campo durante le prime fasi dell’incontro prima di doversi fermare per dei problemi fisici. Il 22 enne nativo di Massa ha accusato un dolore muscolare. Negli attimi successivisi è accasciato a terra ed è stato soccorso dal medico della propria formazione. L’atleta ha stretto i denti ed ha provato a resistere, una missione non riuscita.è uscito dal campo in seguito ad un problema al flessore sinistro. Non ci sono al momento ulteriori dettagli in merito alla condizione fisica dell’azzurro. Il problema non sembra dei più gravi per il portacolori dellache è stato applaudito mentre si ...

