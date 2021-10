Il pugile McGregor aggredisce con un pugno Francesco Facchinetti: 'E' pericoloso, va fermato' (Di domenica 17 ottobre 2021) Non è nuovo ad aggressioni del genere: era già capitato contro un anziano signore in Irlanda, e più recentemente verso il cantante Machine Gun Kelly. Certe volte bisogna però capire che non si è su un ... Leggi su globalist (Di domenica 17 ottobre 2021) Non è nuovo ad aggressioni del genere: era già capitato contro un anziano signore in Irlanda, e più recentemente verso il cantante Machine Gun Kelly. Certe volte bisogna però capire che non si è su un ...

Advertising

globalistIT : - fran_rom_corr : RT @RollingStoneita: Francesco Facchinetti è stato aggredito dal pugile Conor McGregor #17ottobre - RollingStoneita : Francesco Facchinetti è stato aggredito dal pugile Conor McGregor #17ottobre - Marci_Para10 : Ho l’impressione che se #McGregor desse un pugno in faccia a qualcuno (che non se lo aspetta, che non si sa difende… -