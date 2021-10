Corona virus: Italia, 77569 attualmente positivi a test (-502 in un giorno) con 131541 decessi (24) e 4508789 guariti (2913). Totale di 4717899 casi (2437) Dati della protezione civile: effettuati 381051 tamponi (Di domenica 17 ottobre 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 77569 attualmente positivi a test (-502 in un giorno) con 131541 decessi (24) e 4508789 guariti (2913). Totale di 4717899 casi (2437) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 381051 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di domenica 17 ottobre 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo(-502 in un) con(24) e).di) proviene da Noi Notizie..

