Bomba Mediaset, Bufera sul maestro di Amici. La denuncia choc “Mi ha palpeggiato quelle parti”. Maria de Filippi furiosa lo caccia (Di domenica 17 ottobre 2021) Ed eccoci a Tu si que vales, varietà del sabato sera di Maria de Filippi in onda su Canale 5. Puntata scoppiettante, ricca di colpi di scena e arricchita dalle consuete schermaglie. Uno degli highlights, la presenza in studio di un maestro di una disciplina orientale che lo ha aiutato a diventare insensibile a determinati colpi in determinate parti del corpo. E il suddetto maestro prima si è fatto colpire dai suoi colleghi alla gola e alla pancia, per poi decidere di mostrare al pubblico come riesca a sopportare colpi forti addirittura alle parti intime. E a quel punto ecco “scendere in campo” Rudy Zerbi, il maestro di canto di Amici di Maria de Filippi, il quale ha voluto tastare, palpeggiare, le ... Leggi su cityroma (Di domenica 17 ottobre 2021) Ed eccoci a Tu si que vales, varietà del sabato sera didein onda su Canale 5. Puntata scoppiettante, ricca di colpi di scena e arricchita dalle consuete schermaglie. Uno degli highlights, la presenza in studio di undi una disciplina orientale che lo ha aiutato a diventare insensibile a determinati colpi in determinatedel corpo. E il suddettoprima si è fatto colpire dai suoi colleghi alla gola e alla pancia, per poi decidere di mostrare al pubblico come riesca a sopportare colpi forti addirittura alleintime. E a quel punto ecco “scendere in campo” Rudy Zerbi, ildi canto didide, il quale ha voluto tastare, palpeggiare, le ...

