Ballottaggio 2021 | affluenza in calo Dati delle 12 | al 9 | 73%

- Corriere : Dove sono le principali sfide dei ballottaggi? Le città che voteranno domani e lunedì - repubblica : Ballottaggi 2021, a Trieste l'incognita della protesta ora fa sperare il centrosinistra [dal nostro inviato Matteo… - news_bologna : Ballottaggio 2021, affluenza in calo. Dati delle ore 12: al 10,1% - qn_lanazione : Ballottaggio 2021, a Sansepolcro affluenza in calo -

Ultime Notizie dalla rete : Ballottaggio 2021

E' del 9,73% l'affluenza alle urne rilevata alle 12 per il turno dinei 63 Comuni centri chiamati al voto (il dato diffuso dal Viminale non tiene conto delle comunali in corso in Friuli Venezia Giulia). Al primo turno alla stessa ora aveva votato il 12,18%...Le affluenze a Roma e Torino vedi ancheelezioni comunali, 65 comuni scelgono il sindaco. FOTO Alle ore 12 ha votato il 9,36% per i ballottaggi a Roma. Al primo turno l'affluenza alla ...Leggi anche Elezioni amministrative 2021, urne aperte fino alle 23. Ballottaggio Roma, hanno votato Gualtieri e Michetti. Hanno votato i due sfidanti al ballottaggio per il Comune di Roma, Enrico ...Alle ore 12 la percentuale dei votanti nel turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci di Cosenza e Siderno è ancora molto bassa ...