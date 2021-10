Università, potersi iscrivere a più corsi di laurea non cambierà la vita degli studenti. Anzi (Di sabato 16 ottobre 2021) La proposta di legge n. 43/2021, d’iniziativa dei deputati Manfred Schullian, Renate Gebhard e Albrecht Plangger, approvata all’unanimità dalla Camera dei deputati il 12 ottobre scorso, ha come obiettivo la modifica all’art. 142 del Testo unico di cui al R.D. n. 1592/1933, ovvero la “soppressione del divieto di iscrizione contemporanea a diverse Università, a diverse facoltà o scuole della stessa Università e a diversi corsi di laurea o diploma della stessa facoltà o scuola”. Nel testo di accompagnamento della proposta di legge – che dovrà essere calendarizzata per l’approvazione del Senato – si spiega che la necessità di abrogare la norma risalente ai tempi del fascismo nasce dalla sua natura “anacronistica e non più giustificata nell’attuale contesto socio-culturale e politico”. Si aggiunge inoltre che l’abolizione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) La proposta di legge n. 43/2021, d’iniziativa dei deputati Manfred Schullian, Renate Gebhard e Albrecht Plangger, approvata all’unanimità dalla Camera dei deputati il 12 ottobre scorso, ha come obiettivo la modifica all’art. 142 del Testo unico di cui al R.D. n. 1592/1933, ovvero la “soppressione del divieto di iscrizione contemporanea a diverse, a diverse facoltà o scuole della stessae a diversidio diploma della stessa facoltà o scuola”. Nel testo di accompagnamento della proposta di legge – che dovrà essere calendarizzata per l’approvazione del Senato – si spiega che la necessità di abrogare la norma risalente ai tempi del fascismo nasce dalla sua natura “anacronistica e non più giustificata nell’attuale contesto socio-culturale e politico”. Si aggiunge inoltre che l’abolizione ...

