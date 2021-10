Ultime Notizie Roma del 16-10-2021 ore 09:10 (Di sabato 16 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione all’informazione Gabriella Luigi in studio in apertura Green pass all’indomani delle manifestazioni che si sono svolte sul territorio nazionale contro la certificazione verde non ci sono stati disordini ma scioperi Pacifici nelle aziende profestin e forti disagi nei trasporti a Roma alcune migliaia di persone contro il certificato verde non ci sono stati i blocchi mentre in una sola giornata E certificati di malattia sono aumentati del 23 e 3% e i tamponi effettuati sono stati oltre mezzo Milione il tasso di positività allo 0 e 5 % quest’oggi la manifestazione della CGIL a Roma pro-democrazia dopo l’assalto di Forza Nuova alla sede del sindacato di sabatoil nostro Green passo e la Costituzione hanno detto alcuni manifestanti al Circo Massimo al sit-in organizzato nella capitale ... Leggi su romadailynews (Di sabato 16 ottobre 2021)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione all’informazione Gabriella Luigi in studio in apertura Green pass all’indomani delle manifestazioni che si sono svolte sul territorio nazionale contro la certificazione verde non ci sono stati disordini ma scioperi Pacifici nelle aziende profestin e forti disagi nei trasporti aalcune migliaia di persone contro il certificato verde non ci sono stati i blocchi mentre in una sola giornata E certificati di malattia sono aumentati del 23 e 3% e i tamponi effettuati sono stati oltre mezzo Milione il tasso di positività allo 0 e 5 % quest’oggi la manifestazione della CGIL apro-democrazia dopo l’assalto di Forza Nuova alla sede del sindacato di sabatoil nostro Green passo e la Costituzione hanno detto alcuni manifestanti al Circo Massimo al sit-in organizzato nella capitale ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Caritas: nel 2020 aiutate 2 milioni di persone Percentuali queste ultime che si legano chiaramente alla condizione degli "homeless". Le persone senza dimora incontrate dalle Caritas sono state 22.527 (pari al 16,3% del totale), per lo più di ...

Gratta e vinci taroccato a Roma, anziana tenta di incassarlo ma viene condannata Aveva provato a incassare 500mila euro con un Gratta e vinci falso mentre si trovava in vacanza a Roma, quattro anni fa, ma si era beccata una denuncia ed era finita a processo con l'accusa di tentata ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid, il Green pass e i vaccini Corriere della Sera REPUBBLICA, Da DV9 e l'entourage parole discutibili Nella sua versione di Firenze, l'edizione odierna di Repubblica si sofferma sulle battaglie di Rocco Commisso. Il presidente della Fiorentina ieri è tornato a parlare ed ha ...

Ballottaggio Roma, com'è andato il faccia a faccia tra Michetti e Gualtieri Michetti ricorda: 'Gli impianti vanno fatti nell'ambito ottimale che è quello di Roma, nel suo territorio. Voti che non hanno un’appartenenza politica blindata e che quindi potrebbero fare la differen ...

