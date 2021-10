Scosse | il libro di Gazzoli è un viaggio salvifico nel dolore

(Di sabato 16 ottobre 2021) Qualche anno fa un medico di un importante ospedale milanese mi disse che ilè un’interpretazione scivolosa. Talmente mutevole da dare filo da torcere alle categorie attraverso cui tutti, malati e non, provano a dargli una forma. Aggiunse anche che molti travasano ilda una categoria all’altra per via di una serie di fattori che vanno dall’andamento della patologia a quello della sfera emotiva. Non mi disse se questo esercizio avesse un senso o fosse invece un inseguimento che alla fine puntava solo a riadattare l’esigenza di governare il. Prima di salutarmi però mi invitò a pensarci su e si congedò ripetendo l’espressione usata all’inizio della conversazione: interpretazione scivolosa. C’è un- “. La mia vita a cuore libero” (Mondadori) - che entra dentro questa ...

L'autore, Gianluca Gazzoli, speaker di successo di Radio Deejay, vive questa interpretazione in prima persona da diciannove anni. Da quando, appena adolescente, si ritrovò a correre sulla pista di atl ...