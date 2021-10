Pallone d'Oro, Evra: 'Basta con Messi, non può vincere sempre lui' (Di sabato 16 ottobre 2021) "Il Pallone d'oro? Sono stufo di veder vincere Messi" . Patrice Evra si scaglia contro la possibile assegnazione del trofeo al fuoriclasse argentino . Secondo l'ex juventino, ci sono cadidati più ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 16 ottobre 2021) "Ild'oro? Sono stufo di veder" . Patricesi scaglia contro la possibile assegnazione del trofeo al fuoriclasse argentino . Secondo l'ex juventino, ci sono cadidati più ...

