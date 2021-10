'No' ai fascismi e alla violenza', al via la manifestazione antifascista dei sindacati (Di sabato 16 ottobre 2021) E' cominciata a Roma la mobilitazione dei sindacati confederali per dire no a tutti i fascismi a una settimana esatta di distanza dall'attacco alla sede della Cgil. Attese migliaia di persone in ... Leggi su globalist (Di sabato 16 ottobre 2021) E' cominciata a Roma la mobilitazione deiconfederali per dire no a tutti ia una settimana esatta di distanza dall'attaccosede della Cgil. Attese migliaia di persone in ...

Advertising

ilfoglio_it : “Pensavo fosse antifascismo, ma era Quota 100”. Carlo Calenda non parteciperà alla manifestazione dei sindacati “co… - Agenzia_Ansa : FOTO | Migliaia di persone in piazza San Giovanni a Roma con i sindacati. 'No' ai fascismi e alla violenza, 'sì' al… - M5S_Europa : Scendere in piazza oggi a #Roma è un dovere morale. Contro l’assalto alla sede della #Cgil bisogna mostrare fermezz… - SpinelliFs : RT @SicetNazionale: Il Segretario Generale del Sicet Nazionale, Antonio Falotico, alla Manifestazione 'Mai più fascismi'. Con i colleghi de… - benjamn_boliche : RT @fattoquotidiano: “Mai più fascismi”. A partire dalle 14 è prevista la diretta da piazza San Giovanni della manifestazione voluta da Cgi… -