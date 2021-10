La denuncia | “Le scuole non pubblicano i contratti di supplenza e chiamano chi non ha diritto”

Leggi su cronachesalerno

(Di sabato 16 ottobre 2021) di Monica De Santis “Violazione dell’obbligo di trasparenza”, capita anche questo in moltesalernitane e in buona parte di quelle della Campania. Are il tutto S.V. (queste le sue iniziali) di Campagna psicologo e neolaureato in Scienze della formazione primaria. L’uomo insieme ad un gruppo di colleghi neolaureati ha dunqueto “una gravissima irregolarità che caratterizza le istituzioni scolastiche del territorio campano in termini di violazione dell’obbligo di trasparenza. Tale comportamento, oltre ad essere contrario alla legge (D.lgs n. 33 del 14 Marzo 2013; legge n. 69 del 18 Giugno 2009; D.lgs n. 297 del 16 Aprile 1994), è gravemente lesiva nei confronti di chi vorrebbe esercitare un controllo sulle funzioni istituzionali svolte e invece ha le mani legate davanti alle irregolarità che si stanno commettendo ...