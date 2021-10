GF Vip 6, Francesca Cipriani non si accorge ma Alfonso Signorini sì: “Ti prego, non farlo più” (Di sabato 16 ottobre 2021) Per la prima volta da quando è iniziato il GF Vip 6 Francesca Cipriani è immune dalle nomination perché “salvata” da Adriana Volpe. Sonia Bruganelli, l’altra opinionista, ha invece deciso di fare i nomi delle principesse Selassié. Solo due le preferite dal pubblico e quindi immuni: Manila Nazzaro e Carmen Russo.Nella decima puntata del reality show di Canale 5, infatti, dopo l’eliminazione di quattro uomini, i restanti vipponi erano salvi. Dunque le nomination di venerdì 15 ottobre 2021 sono state tutte al femminile. Le donne della Casa hanno fatto le nomination palesi, gli uomini al contrario in confessionale. Come sempre, però, non ci sarà alcun concorrente eliminato lunedì prossimo ma il solito meccanismo di preferito che condanna un altro vippone al televoto. Chi sono le nominate di venerdì sera? Di nuovo Raffaella Fico, Sophie Codegoni, Miriana ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 16 ottobre 2021) Per la prima volta da quando è iniziato il GF Vip 6è immune dalle nomination perché “salvata” da Adriana Volpe. Sonia Bruganelli, l’altra opinionista, ha invece deciso di fare i nomi delle principesse Selassié. Solo due le preferite dal pubblico e quindi immuni: Manila Nazzaro e Carmen Russo.Nella decima puntata del reality show di Canale 5, infatti, dopo l’eliminazione di quattro uomini, i restanti vipponi erano salvi. Dunque le nomination di venerdì 15 ottobre 2021 sono state tutte al femminile. Le donne della Casa hanno fatto le nomination palesi, gli uomini al contrario in confessionale. Come sempre, però, non ci sarà alcun concorrente eliminato lunedì prossimo ma il solito meccanismo di preferito che condanna un altro vippone al televoto. Chi sono le nominate di venerdì sera? Di nuovo Raffaella Fico, Sophie Codegoni, Miriana ...

Advertising

blogtivvu : Francesca Cipriani visitata da un dentista al GF Vip: Signorini la rimprovera in diretta - infoitcultura : GF Vip: Francesca Cipriani contro Soleil e Sophie - infoitcultura : GF Vip: sorpresa per Francesca Cipriani - Heidy_VIP_ : @KINGVZAYN E Francesca - zazoomblog : GF Vip Francesca Cipriani cambia look: come sfoggia adesso i capelli - #Francesca #Cipriani #cambia #look: -